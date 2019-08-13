В сети появился первый тизер-трейлер сериала с Риз Уизерспун и Дженнифер Энистон (Видео)

Новости культуры:Компания Apple представила первый тизер-трейлер сериала "Утреннее шоу" (The Morning Show), который выйдет на стриминговом сервисе Apple TV+.

Главные роли в сериале сыграли Риз Уизерспун, Дженнифер Энистон, Стив Карелл.

Apple, которая в последнее время уверенно пытается составить конкуренцию Netflix и Amazon, сразу заказала два 10-серийных сезона. Уизерспун и Энистон не только исполнят ведущие партии, но и выступят сопродюсерами.

Как рассказала EW режиссер большинства эпизодов проекта Мими Ледер, сериал сосредоточится на женщинах, обладающих властью, а также коснется движений против сексуальных домогательств и насилия — MeToo и Time's Up.

Премьера сериала запланирована на осень этого года, но точной даты выхода пока нет.