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В сети появился первый тизер-трейлер сериала с Риз Уизерспун и Дженнифер Энистон (Видео)

В сети появился первый тизер-трейлер сериала с Риз Уизерспун и Дженнифер Энистон (Видео)
06:09 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: instagram

Новости культуры:Компания Apple представила первый тизер-трейлер сериала "Утреннее шоу" (The Morning Show), который выйдет на стриминговом сервисе Apple TV+.

Главные роли в сериале сыграли Риз Уизерспун, Дженнифер Энистон, Стив Карелл.

Apple, которая в последнее время уверенно пытается составить конкуренцию Netflix и Amazon, сразу заказала два 10-серийных сезона. Уизерспун и Энистон не только исполнят ведущие партии, но и выступят сопродюсерами.

Как рассказала EW режиссер большинства эпизодов проекта Мими Ледер, сериал сосредоточится на женщинах, обладающих властью, а также коснется движений против сексуальных домогательств и насилия — MeToo и Time's Up.

Новый сериал с участием Риз Уизерспун и Дженнифер Энистон

Премьера сериала запланирована на осень этого года, но точной даты выхода пока нет.

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Все по теме:

Apple, Сериал, Риз Уизерспун, Дженнифер Энистон, Трейлер, Тизер, Стив Карелл, Утреннее шоу, The Morning Show.
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