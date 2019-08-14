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Среда, 14.08.2019
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В музее Шевченко покажут историческое кино о Крутах
В музее Шевченко покажут историческое кино о Крутах

В музее Шевченко покажут историческое кино о Крутах

В музее Шевченко покажут историческое кино о Крутах
10:34 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: facebook.com

Новости культуры:После фильма состоится обсуждение и просмотр выставки, посвященной этой теме.

Национальный музей Тараса Шевченко приглашает на показ фильма "Круты 1918" и его обсуждение.

Об этом сообщается на странице музея в Facebook . 

"Просмотр фильма "Круты 1918"- исторического экшена о бое под Крутами зимой 1918 года - состоится в субботу, 17 августа, с 15:30 до 18:00. Режиссер фильма - Алексей Шапараев. Сценарист - Константин Коновалов. Продюсер - Андрей Корниенко", - говорится в сообщении. 

Сюжет ленты: на фоне судьбоносных событий в стране два брата Андрей и Алексей Савицкий влюбляются в прекрасную Софию. Большевики подходят к Киеву, город наполнен "красными" агентами. Правительство УНР бросает на борьбу с врагом все боеспособные части армии, включительно с юнкерами и студентами. Четыре сотни юношей, среди которых Андрей и Алексей, сражаются против четырёхтысячных хорошо вооруженного войска. 

Назван фильм, который поборется за "Оскар-2020"

Показ проходит в рамках образовательной программы выставки "Перезахоронение = преобразования", которая экспонируется до 28 августа. Больше о выставке здесь .

В основе проекта 3 темы-события: перезахоронение Тараса Шевченко в 1861 году (Петербург - Киев - Канев), перезахоронение Героев Крут в 1918 году (Круты - Киев), перезахоронение Василия Стуса в 1989 году (Кучино - Киев).

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Все по теме:

Фильмы, Кино, Музей Шевченко, Фильм о Крутах, Исторический фильм о Крутах.
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