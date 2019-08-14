Вышел первый трейлер фильма "Маленькие женщины" с Эммой Уотсон и Сиршой Ронан (Видео)

Долгожданный трейлер к новой экранизации фильма "Маленькие женщины" появился в сети накануне, 13 августа. В видеоролике появились любимые актеры миллионов, среди которых звезда "Гарри Поттера" Эмма Уотсон и номинированная на Оскар Сирша Ронан. Первый официальный трейлер к фильму "Маленькие женщины" представители компании Sony Pictures Entertainment опубликовали на своем YouTube-канале. В римейке 2019 года главные роли достались Эмме Уотсон, Сирше Ронан, Мерил Стрип, Флоренс Пью, Лоре Дерн и другим известным актерам. События разворачиваются во время Гражданской войны в США. В центре сюжета предстают четыре сестры Марч, которые, несмотря на сложную ситуацию в стране, пытаются разобраться с семейными проблемами, а также взрослеют и учатся строить отношения. Премьера фильма в США запланирована на 25 декабря 2019 года. Дата выхода фильма на украинский экран пока неизвестна.