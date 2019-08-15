В Житомире пройдет фестиваль документального кино под открытым небом

Новости культуры:В частности, два вечера 17-18 августа подростки смогут посмотреть фильмы специальной программы "Lampa.teens".

В Житомире в течение 16-18 августа продлится вояж-фестиваль документального кино под открытым небом "Lampa.doc".

Об этом говорится на странице мероприятия в Facebook.

"На три вечера августа наш фестиваль-вояж остановится возле кинотеатра "Жовтень". Его здание выполнено в стиле соцреализма, а фойе облицованы гранитом и кубинским мрамором, которые дарят прохладный покой. 10 историй о любви будут показаны на площади возле кинотеатра", - говорится в заметке.

На языке кино будут говорить о воспитании бережного отношения к природе (фильм "Завтра", Франция) и об истории кинематографа ("Люмьеры", Франция).

Показ сеансов стартует в 20.30.

Впервые именно зрители решат, какой фильм им понравился больше всего. 16 августа на сайте фестиваля откроется голосование, которое продлится до завершения мероприятия. 14 сентября в Киеве состоится показ-закрытие, где три часа будут показывать фильмы-любимцы по рейтингу зрительского голосования "Lampa.doc-2019".

ampa.doc - это культурно-художественное мероприятие, популяризирующее современное документальное кино в регионах Украины.

В этом году фестиваль проходит уже в четвертый раз и охватит фильмами 8 городов, а также покажет украинское документальное кино под открытым небом в Варшаве. В нынешнюю программу добавился и детский блок, в котором речь пойдет о бережном отношении к природе.