Слишком юный: Гарри Стайлса посчитали неподходящим для принца Эрика

Новости культуры:То ли студия Disney не может определиться с тем, чего хочет, то ли инсайдеры не способны сообщить достоверную информацию.

На прошлой неделе стало известно, что Гарри Стайлс отказался от роли принца Эрика в игровом ремейке "Русалочки", а теперь анонимный источник заверил, что 25-летний музыкант просто оказался недостаточно юным.

Источник издания Daily Mail сообщил, что даже если сам Стайлс отказался от роли Эрика, руководство студии вряд ли опечалилось.

"Последние десять лет он пытался походить на своего кумира Мика Джаггера, отчего стал выглядеть гораздо старше, хотя ему всего 25 лет. Ситуацию ухудшает еще и то, что 19-летняя Холли Бэйли выглядит на 15 лет", - рассказал инсайдер. Он также предположил, что Гарри и Холли не смотрелись вместе, поэтому студии было легко отказаться от кандидатуры музыканта.

Напомним, пока единственной актрисой, утвержденной на роль официально, является Бэйли, которая примерит на себя образ Русалочки. Присоединиться к касту могут также Мелисса Маккарти (Урсула), Хавьер Бардэм (король Тритон), Аквафина (Скаттл) и Джейкоб Трамбле (Флаундер). Журналисты предполагают, что Disney представит актерский состав на ежегодной выставке D23, которая пройдет с 23 по 25 августа.

Съемки фильма должны стартовать в 2020 году. Дата премьеры "Русалочки" пока не определена.