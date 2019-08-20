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Крис Пайн подписал контракт с Amazon Studios на съемки фильма

Крис Пайн подписал контракт с Amazon Studios на съемки фильма
22:15 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter

Новости культуры:Крис Пайн сыграет замешанного в Уотергейтском скандале адвоката президента США Ричарда Никсона.

Американский актер, звезда фильма "Чудо-женщина" Крис Пайн подписал контракт с Amazon Studios на главную роль в фильме о Джоне Дине – адвокате и советнике единственного отправленного в отставку президента США Ричарда Никсона. Об этом сообщает издание Variety.

Картина расскажет о карьере Дина. В частности о периоде с июля 1970 года до августа 1973 года, когда он служил советником Никсона и оказался замешанным в так называемый Уотергейтский скандал. Тогда 37-го президента США уличили в слежке за конкурентами из Демократической партии и за кандидатом в президенты от политсилы Джорджем Макговерном.

Громкое дело закончилось импичментом Никсона. Джон Дин тогда был признан одним из виновных, но дал ключевые показания против своего босса в суде и получил всего четыре месяца домашнего ареста. По новым данным, именно он отдал приказ установить прослушку в офисе демократов в гостинице "Уотергейт".

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Сам Джон Дин вместе со своим менеджером Риком Бергом станет исполнительным продюсером картины. Сценарий напишет Эван Партер.

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Кино, Съемки, Роль, Крис Пайн, Amazon Studios.
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