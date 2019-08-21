Скачать
Среда, 21.08.2019
Гройсман назвал главное условие для возвращения России в G8
Гройсман назвал главное условие для возвращения России в G8
"Список Сенцова": в Лефортово подтвердили о переводе украинских заключенных
"Список Сенцова": в Лефортово подтвердили перевод
Названа официальная дата боя Головкин - Деревянченко
Названа официальная дата боя Головкин - Деревянченко
СМИ: Герцоги Сассекские нашли няню для сына
СМИ: Герцоги Сассекские нашли няню для сына

"Наследники": HBO продлил сериал на третий сезон

"Наследники": HBO продлил сериал на третий сезон
22:30 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter

Новости культуры:Телеканал HBO принял решение продлить на третий сезон сериал "Наследники".

Сериал в этом году уже претендует на пять статуэток "Эмми", в том числе как лучшее драматическое шоу. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Сериал рассказывает об очень богатой и чрезвычайно могущественной семье медиамагнатов. Ее глава Логан Рой, образ которого был списан с владельца 21st Century Fox Руперта Мердока, готовится передать семейный бизнес своему сыну. Параллельно с этим между Роями происходят интриги, предательство и открытая борьба за власть.

Выход следующего сезона запланирован на 2020 год, но с датой премьеры в HBO еще не определились. Но известно, что первый стартовал в июне 2018 года, а второй – в августе 2019.

Компания HBO анонсировала съемки фильма о легендарном модельере

Над созданием картины работают автор оскароносной "Игры на понижение" и "Власти" Адам Маккей, комик и продюсер Уилл Феррел и британский сценарист Джесси Армстронг. "Наследники" являются одним из ключевых проектов HBO после завершения "Игры престолов". Эпизоды дебютного сезона собирали у экранов в среднем 4,3 млн зрителей на всех платформах.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кино, Сериал, HBO, Наследники, Третий сезон.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Парубий отправится в Литву: подробности
02 Гороскоп на завтра, 21 августа 2019: все знаки Зодиака
03 Гороскоп на сегодня, 21 августа 2019: все знаки Зодиака
04 Красивые поздравление с днем рождения 21 августа
05 Главные события 20 августа: Гройсман и Нетаньяху, указ Зеленского, кандидаты на пост спикера Верховной Рады
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Президенты Финляндии и России обсудили Украину
Президенты Финляндии и России обсудили Украину
Зеркаль исключила работу послом Украины в США
Зеркаль исключила работу послом Украины в США
Заряжайся на вокзалах и в поездах: Укрзализныця установит розетки с USB-портами
Укрзализныця установит розетки с USB-портами
Повышение температуры может привести к нарушению стабильности береговой линии
Повышение температуры может привести к нарушению стабильности береговой линии
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь