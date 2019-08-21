"Наследники": HBO продлил сериал на третий сезон

Новости культуры:Телеканал HBO принял решение продлить на третий сезон сериал "Наследники".

Сериал в этом году уже претендует на пять статуэток "Эмми", в том числе как лучшее драматическое шоу. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Сериал рассказывает об очень богатой и чрезвычайно могущественной семье медиамагнатов. Ее глава Логан Рой, образ которого был списан с владельца 21st Century Fox Руперта Мердока, готовится передать семейный бизнес своему сыну. Параллельно с этим между Роями происходят интриги, предательство и открытая борьба за власть.

Выход следующего сезона запланирован на 2020 год, но с датой премьеры в HBO еще не определились. Но известно, что первый стартовал в июне 2018 года, а второй – в августе 2019.

Над созданием картины работают автор оскароносной "Игры на понижение" и "Власти" Адам Маккей, комик и продюсер Уилл Феррел и британский сценарист Джесси Армстронг. "Наследники" являются одним из ключевых проектов HBO после завершения "Игры престолов". Эпизоды дебютного сезона собирали у экранов в среднем 4,3 млн зрителей на всех платформах.