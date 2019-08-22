"К звездам": 20th Century Fox выпустила новый трейлер фантастической драмы (Видео)

Новости культуры:Брэд Питт подвергает себя испытаниям в новом трейлере драмы "К звездам".

Вслед за публикацией постера фантастической драмы "К звездам" с Брэдом Питтом в главной роли, компания 20th Century Fox выпустила новый трейлер картины в формате IMAX. Ролик вышел на официальном Youtube-канале IMAX.

В ролике уделено больше внимания подготовке главного героя картины, астронавта Роя МакБрайда (Питт) к полету в космос к краю Солнечной системы. Во время полета он намерен искать своего пропавшего отца, которого на Земле считают изменником.

Рой хочет не только найти своего отца живым или мертвым, но и ответить на вопросы, которые его давно беспокоят. Кроме того, ему предстоит раскрыть секреты, которые бросают вызов природе человеческого существования и нашему месту в космосе.

В украинский прокат картина выйдет 19 сентября. Кроме Брэда Питта в касте задействованы Томми Ли Джонс, Дональд Сазерленд, Рут Негга и Лив Тайлер.