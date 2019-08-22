Сиквелу "Во все тяжкие" быть: актер сериала слил информацию

Новости культуры:Актер сериала "Лучше звоните Солу" Боб Оденкирк (Джимми Макгилл) нарушил завесу тайны.

Боб Оденкирк рассказал о грядущем полнометражном сиквеле "Во все тяжкие", который выйдет на Netflix в 2020 году.

Большая часть интервью The Hollywood Reporter посвящена пятому сезону сериала "Лучше звоните Солу", который в 2019 году получил 11 номинаций на премию "Эмми".

"Это похоже на "Во все тяжкие". Сначала идет очень медленное наращивание темпа, будто мы поднимаемся по трапу американских горок, а затем история начинает спускаться, и просто не может остановиться. Вот, где мы находимся в пятом сезоне, который сейчас снимаем, - говорит Оденкирк. - Пятый сезон - это просто огонь, и он пылает вокруг нас".

Длительное превращение адвоката Джимми Макгилла в Сола Гудмана заставило Оденкирка беспокоиться о том, что за 4 сезона история наскучит зрителям.

"Я волновался о том, останутся ли с нами зрители. Мы попросили людей внимательно следить за сюжетом и глубже понять персонажей, и вы знаете, что? Они это сделали, - радуется он. - Аудитория действительно произвела на меня огромное впечатление. Я думаю, что все это не только из-за успеха "Во все тяжкие", но и потому, что люди, которые смотрели сериал, знали, что каждая деталь имеет значение. Таким образом, когда запустился "Лучше звоните Солу", они были готовы к тому, что нужно пристально наблюдать и верить, что все это куда-то приведет".

Оденкирк также коснулся предстоящего долгожданного фильма "Во все тяжкие" - сиквела с участием Аарона Пола, который должен выйти на Netflix в 2020 году.

"Я слышал много разного, но я очень жду фильм "Во все тяжкие". Не терпится его увидеть. Без понятия, что известно людям, а что нет. Странно, что вы не знаете, что он уже снят. Они сделали это. Понимаете, о чем я? Как им удалось держать это в секрете? Ну как есть. Они проделали огромную работу, чтобы скрыть его от всех", - сказал Оденкирк.