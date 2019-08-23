Украинский фильм "Черный ворон": дата премьеры и тизер (Видео)

Новости культуры:Украинский фильм, снятый по мотивам романа украинского писателя, получил дату премьеры и новый тизер.

Украинская историческая драма "Черный ворон", производство которой было завершено в июле, выйдет в прокат 5 декабря этого года. Дату премьеры авторы обнародовали на официальной Facebook-странице.

"Встречайте премьеру полнометражной исторической драмы "Черный ворон" уже с 5 декабря 2019 года. Уверены, история жизни Черного Ворона, которому выпала судьба стать участником повстанческого движение времен Холодноярской республики, никого не оставит равнодушным", - говорится в записи. Кроме того, представлен новый тизер фильма.

Картину сняли по одноименному роману Василия Шкляра. В книге события происходят на территории Холодного Яра и Мотронинского монастыря на Черкащине. Для фильма святыню снимали в Национальном Киево-Печерском историко-культурном заповеднике.

Напомним, первый тизер и постер "Черного ворона" появились в конце мая. Режиссером картины выступил Тарас Ткаченко ("Гнездо горлицы"). Главные роли исполнили Тарас Цимбалюк, Павел Москаль, Андрей Мостренко, Ксения Данилова, Наталья Сумская, Алина Коваленко, Алексей Тритенко и другие.