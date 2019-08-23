Приянка Чопра сыграет в детском фильме от Netflix

Новости культуры:Приянка Чопра сыграет в детском супергеройском фильме Роберта Родригеса для Netflix.

Режиссер боевика "Алита: Боевой ангел" Роберт Родригес снимет для Netflix детский фильм о супергероях-подростках. Он стане сценаристом и продюсером проекта. Картина получила название "Мы можем быть героями", а одну из ролей в ней исполнит актриса Приянка Чопра, сообщает Deadline.

По сюжету картины инопланетяне похитят с Земли нескольких супергероев, дети которых объединяться ради их спасения, а заодно и спасения планеты от вторжения. Источники сообщают, что атмосфера картины будет больше походить на "Детей шпионов" и "Алиту", нежели на мрачный "Город грехов".

Напомним, на днях стартовали съемки музыкальной комедии "Евровидение", которая тоже выйдет на Netflix. Главные роли в ней исполнят Уилл Феррел и Рейчел Макадамс, а недавно к касту присоединилась актриса и певица Деми Ловато.

Кроме того, на Венецианском кинофестивале стриминг-сервис представит также картину "Брачная история" со Скарлетт Йоханссон и Адамом Драйвером. Фильм уже получил парные трейлеры, рассказанные от имени одного из главных героев каждый.