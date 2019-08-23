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Официально: известен фильм, который представит Украину на Оскаре 2020

Официально: известен фильм, который представит Украину на Оскаре 2020

Официально: известен фильм, который представит Украину на Оскаре 2020
21:17 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: facebook

Новости культуры:Украинская кинолента "Домой" (Evge) режиссера Наримана Алиева поборется за место в номинации "Международный полнометражный фильм".

В этом году за представление Украины на премии Оскар боролся только этот фильм.

Об окончательном решении относительно представления "Домой" на премии Оскар сообщили представители Украинского Оскаровского комитета 23 августа. После показа фильма в Киеве состоялась пресс-конференция с участием представителей Государственного агентства Украины по вопросам кино, Украинского Оскаровского Комитета и авторов фильма-претендента от Украины.

"Украинский Оскаровский комитет выбрал фильм-кандидата от Украины – фильм "Домой", режиссер Нариман Алиев. Поздравляем команду фильма!" – говорится в сообщении.

На новость уже отреагировала съемочная команда фильма "Домой", в частности, и Нариман Алиев.

Для нас это важный этап реализации нашего фильма. Главная цель – чтобы кино увидели как в Украине, так и за ее пределами. Благодаря Украинскому Оскаровскому Комитету, у нас появляется дополнительная возможность выйти с проектом на Североамериканскую площадку. И мы сделаем все возможное, чтобы быть достойным представителем культурной дипломатии Украины в мире, – подчеркнул Нариман Алиев.

В национальном отборе на выдвижение фильма на премию "Оскар" в 2019 году принял участие только 1 фильм – "Домой". О возможном претенденте было известно еще 12 августа, но, несмотря на такой прецедент, глава Госкино Филипп Ильенко отметил, что процедура отбора должна быть соблюдена в полном объеме.

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Что известно о фильме "Домой"?

Украинский фильм "Домой" стал четвертой работой молодого украинского режиссера крымскотатарского происхождения Наримана Алиева. В фильме рассказывается об истории крымского татарина и его двух сыновей, которые уехали в Киев после аннексии Крыма. Один из них умирает в начале фильма. Поэтому отец приезжает в Киев, чтобы забрать его обратно в Крым и похоронить согласно мусульманским традициям. В то же время другой сын не понимает решения отца и потребности соблюдения традиций.

Как снимали фильм "Домой"

 

В центре сюжета – конфликт поколений и их понимание слова "дом". Все это происходит на фоне современных украинских реалий. Главные роли исполнили знаменитые украинские актеры – Ахтем Сеитаблаев, Ремзи Билялов, Виктор Жданов и Дарья Барихашвили. Съемки проходили в разных локациях на территории Украины. Относительно премьеры, то его впервые показали 22 мая на Каннском фестивале, а в Украине – 14 июля на Одесском международном кинофестивале, где он получил Гран-при "Золотой Дюк". В ограниченный прокат в кинотеатрах фильм поступит 7 ноября.

Два украинских фильма претендуют на "европейский Оскар"

Стоит добавить, что ранее украинский фильм "Домой" о крымских татарах попал в программу "Особый взгляд" Каннского фестиваля. А также одержал победу на престижном кинофестивале в Румынии. Фильм "Домой" также поборется за место в номинации в премии Европейской киноакадемии European Film Awards, также известной как "Европейский Оскар".

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Кино, Фильм, Оскар, Украинский фильм, Оскар 2020, Додому.
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