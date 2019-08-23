Сериал Дуэйна Джонсона закрывается: причина

Комедийный сериал "Игроки" Дуэйна Джонсона, который стал самым высокооплачиваемым актером года, канал HBO закроет после пятого сезона. Об этом сам Скала сообщил на своей странице в Instagram.
"Этот сезон "Игроков" будет для нас финальным и последним сезоном шоу", - сообщил Джонсон. Он также поблагодарил всех, кто был причастен к его созданию.
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My heart is full of gratitude to all of you for rockin’ with us every season. You made us HBO’s highest rated comedy for years and most importantly, you helped create and sustain a platform for other actors to have the OPPORTUNITY to work hard, grow and become household names. To me, the opportunity Ballers created for so many others, is the real gold of our show. I love you, I thank you and enjoy our final season of BALLERS. This SUNDAY on @HBO. @SevenBucksProd
По словам источников издания The Hollywood Reporter, решение о закрытии "Игроков" было принято еще несколько месяцев назад. Рейтинги четвертого сезона шоу сильно просели в сравнении с рекордным третьим, который вывел сериал в статус самой популярной комедии на HBO.
"Игроки" рассказывают историю бывшего профессионального футболиста Спенсера Страсмора (Джонсон), который после ухода из большого спорта, устраивается на работу финансового консультанта в компании мистера Андерсона, сотрудничающей со спортсменами. Он консультирует игроков и представителей клубов по части заключения наилучших условий контракта. В семейной жизни Спенсер не устроен и его связывают романтические отношения с несколькими женщинами и ему необходимо разобраться в своей личной жизни. Заключительная часть шоу стартует на HBO уже в это воскресенье.