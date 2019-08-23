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Сериал Дуэйна Джонсона закрывается: причина

Сериал Дуэйна Джонсона закрывается: причина
21:36 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: instagram

Новости культуры:Сериал Дуэйна Джонсона для HBO "Игроки" закроют после пятого сезона.

Комедийный сериал "Игроки" Дуэйна Джонсона, который стал самым высокооплачиваемым актером года, канал HBO закроет после пятого сезона. Об этом сам Скала сообщил на своей странице в Instagram.

"Этот сезон "Игроков" будет для нас финальным и последним сезоном шоу", - сообщил Джонсон. Он также поблагодарил всех, кто был причастен к его созданию.

По словам источников издания The Hollywood Reporter, решение о закрытии "Игроков" было принято еще несколько месяцев назад. Рейтинги четвертого сезона шоу сильно просели в сравнении с рекордным третьим, который вывел сериал в статус самой популярной комедии на HBO.

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"Игроки" рассказывают историю бывшего профессионального футболиста Спенсера Страсмора (Джонсон), который после ухода из большого спорта, устраивается на работу финансового консультанта в компании мистера Андерсона, сотрудничающей со спортсменами. Он консультирует игроков и представителей клубов по части заключения наилучших условий контракта. В семейной жизни Спенсер не устроен и его связывают романтические отношения с несколькими женщинами и ему необходимо разобраться в своей личной жизни. Заключительная часть шоу стартует на HBO уже в это воскресенье.

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Кино, Фильм, Сериал, Дуэйн Джонсон, HBO, Игроки.
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