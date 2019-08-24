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"Леди и Бродяга": первый трейлер римейка известного мультфильма (Видео)

"Леди и Бродяга": первый трейлер римейка известного мультфильма (Видео)
23:14 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости культуры:Компания Disney оперативно занимается созданием и продвижением новых фильмов, в частности, римейков.

Так, новая экранизация популярного мультфильма "Леди и Бродяга" не замедлит с премьерой, поскольку представители студии уже показали первый трейлер и постер картины.

В начале августа в сети появилась информация Компания Disney вновь взялась за съемки римейка культового мультфильма “Леди и Бродяга” , что компания Disney экранизирует мультфильм 1955 года "Леди и Бродяга". Меньше, чем через три недели, на страничке компании в Instagram появился первый постер, а на YouTube-канале – первый трейлер. 

Как ранее сообщалось, главных персонажей, в частности, Бродягу будет озвучивать Джастин Теру, а роль Леди досталась Тесси Томпсон. Также в ленте можно будет услышать голоса Жанель Моне, Томаса Манна и многих других голливудских звезд.

"Леди и Бродяга": кто озвучит героев киноадаптации мультфильма

Кинокритики уже ожидают от будущей картины бешеного успеха. Более того, его премьеру называют достойной конкуренцией "Алладину", "Дамбо" и "Королю Льву". Известно, что на сервисе Disney мультфильм увидит свет 12 ноября 2019 года.

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Кино, Дисней, Мультфильм, Трейлер, Римейк, Леди и бродяга.
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