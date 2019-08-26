Продюсер фильма "Домой" стал членом Европейской киноакадемии

Новости культуры:Продюсер Владимир Яценко стал членом Европейской киноакадемии.

Владимир Яценко стал 49-м представителем Украины в киноаакдемии, которая объединяет успешные и очень известные в киномире имена.

Об этом сообщается на сайте Государственного агентства Украины по вопросам кино.

Владимир Яценко является председателем Ассоциации киноиндустрии Украины и продюсером трех успешных фестивальных лент. Фильм "Дикое поле" режиссера Ярослава Лодыгина представлял Украину на 22-м Таллиннском международном кинофестивале, картина "Домой" режиссера Наримана Алиева участвовала в 72-м Каннском международном кинофестивале и получила Гран-при 10-го Одесского МКФ, а картина "Атлантида" режиссера Валентина Васяновича вошла в официальных программ Венецианского МКФ и МКФ в Торонто.

Кроме того, ленту режиссера Наримана Алиева (который тоже яляется членом Европейской киноакадемии) "Домой" 23 августа украинский Оскаровский комитет объявил претендентом на премию "Оскар" от Украины.

Глава Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко написал заявление об увольнении с должности по собственному желанию. В опубликованном в Facebook в понедельник утром, 19 августа, видео он заявил, что считает свою миссию и мечту на посту главы Государственного агентства Украины по вопросам кино – завершенной и осуществленной.

Он добавил, что не желает превращать борьбу за кресло "в триллер с элементами сложного постановочного экшена".