"Шпион" от Netflix: первый трейлер сериала (Видео)

Новости культуры:Саша Барон Коэн в роли шпиона появился в первом трейлере нового сериала Netflix.

Netflix опубликовал первый трейлер сериала "Шпион" (The Spy), главную роль в котором сыграл британский комедийный актер Саша Барон Коэн - жертвой его юмора ранее стала Сара Пэйлин.

Шоу будет посвящено израильскому разведчику и для актера эта роль станет драматическим перевоплощением.

Картина будет состоять из шести серий и расскажет о жизни Эли Коэна, сотрудника "Моссада", который работал в Сирии в 60-х годах прошлого столетия. Он активно занимался разведывательной деятельностью, передавая стратегически важную информацию израильтянам. В 1965 году Коэн был арестован и в феврале того же года приговорен к смертной казни через повешение. На родине он считается национальным героем.

Создателем и шоураннером сериала выступил Гидеон Рафф. Премьера "Шпиона" состоится 6 сентября на Netflix.

Как сообщалось ранее, Netflix представил трейлер фильма "Прачечная" с Мерил Стрип, Антонио Бандерасом и Гэри Олдманом.