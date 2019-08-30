Украинско-литовско-французская лента STÁSIS: постер и тизер фильма (Фото, Видео)

Новости культуры:Представлены постер и тизер фильма "Стасис", премьера которого состится на Венецианском кинофестивале.

Представлены международные постер и тизер психологической драмы "Стасис".

Как сообщает Госкино в Facebook, мировая премьера картины состоится 5 сентября в рамках конкурсной программы "Неделя критики" 76-го Венецианского кинофестиваля, который стартовал 28 августа.

Украинско-литовско-французская лента STÁSIS (международное название "Парфенон" / PARTHENON) литовского режиссера Мантаса Кведаравичюса создана методом комбинации художественного и документального кино.

Этнографическое исследование, которое лежит в ее основе, осуществлялось в течение трех лет в Афинах, Одессе и Стамбуле.

В украинский прокат лента должна выйти в следующем году.