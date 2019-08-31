Венецианский кинофестиваль 2019: бывшие супруги Моника Беллуччи и Венсан Кассель свершили совместный выход (Фото)

Новости культуры:Звездные актеры появились на премьере фильма "Необратимость" (Irréversible), в котором они сыграли главные роли.

Так, когда на Венецианский кинофестиваль приехала итальянская дива, все поклонники начали интересоваться, выйдет ли она вместе с бывшим мужем на красную дорожку. Сам Венсан Кассель уже прошелся по звездной дорожке за руку с новой 22-летней женой Тиной Кунаки.

На Венецианском кинофестивале Моника и Венсан представили криминальную драму "Необратимость" (Irréversible) режиссера Гаспара Ноэ в рамках спецпоказа, которая вышла в 2002 году.

В фильме "Необратимость" рассказывается в обратном хронологическом порядке о супругах Алекс (Моника Беллуччи) и Маркусе (Венсан Кассель). Влюбленные узнают, что Алекс беременна, впоследствии они идут на вечеринку, где после сильной ссоры женщина решает вернуться домой. По дороге на главную героиню нападает насильник.

Интересно то, что Венсан Кассель и Моника Беллуччи не позировали фотографам вдвоем. А на общей фотографии между экс-супругами стоял режиссер Гаспар Ноэ.

Добавим, что Моника Беллуччи подготовила очередной total black look: черный костюм с прозрачным топом, сквозь который можно разглядеть нижнее белье итальянки.

Также уточним, что за плечами итальянской актрисы Моники Беллуччи и французского актера Венсана Касселя 17 лет отношений и 12 лет супружеской жизни.