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Появился тизер нового фильма "Два Папы" с Энтони Хопкинсом (Видео)

Появился тизер нового фильма "Два Папы" с Энтони Хопкинсом (Видео)
22:23 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: Twitter

Новости культуры:Сервис Netflix показал тизер фильма "Два Папы".

Он размещен на YouTube-канале сервиса.

Согласно имеющейся информации, в настоящее время завершаются съемки картины, режиссером которой является Фернанду Мейреллиш.

Главные роли в фильме исполнили Энтони Хопкинс и Джонатан Прайс.

В ленте речь идет об избрании Папы Римского Франциска, сменившего в 2013 году отрекшегося Папу Бенедикта XVI.

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Все по теме:

Энтони Хопкинс, Видео, Трейлер, Тизер, Два Папы, Джонатан Прайс.
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