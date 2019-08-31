Появился тизер нового фильма "Два Папы" с Энтони Хопкинсом (Видео)

Новости культуры:Сервис Netflix показал тизер фильма "Два Папы".

Он размещен на YouTube-канале сервиса.

Согласно имеющейся информации, в настоящее время завершаются съемки картины, режиссером которой является Фернанду Мейреллиш.

Главные роли в фильме исполнили Энтони Хопкинс и Джонатан Прайс.

В ленте речь идет об избрании Папы Римского Франциска, сменившего в 2013 году отрекшегося Папу Бенедикта XVI.

Ранее компания HBO опубликовала фотографии американского певца Мэрилина Мэнсона и актрисы Шэрон Стоун в связи с появлением в продолжении телесериала Паоло Соррентино "Молодой папа".