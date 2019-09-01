Премьеры фильмов в сентябре: что посмотреть (Видео)

"Оно 2"
Премьера: 5 сентября
Режиссер: Андрес Мускетти
В ролях: Билл Скарсгард, Джессика Честейн, Джеймс МакЭвой, Софиа Лиллис, Финн Вулфард, Хавьер Ботет, Билл Хейдер, Ксавье Долан
Действие фильма происходит спустя 27 лет после первой встречи главных героев с демоническим Пеннивайзом. Они уже выросли, и у каждого своя жизнь. Но неожиданно их спокойное существование нарушает странный телефонный звонок, который заставляет их вновь собраться вместе.
"Офелия"
Премьера: 12 сентября
Режиссер: Клер МакКарти
В ролях: Наоми Уоттс, Дэйзи Ридли, Клайв Оуэн, Том Фелтон, Джордж МакКэй, Дэйзи Хэд, Себастьян Де Соуза
В королевстве настали темные времена. Правитель мертв, а его трон занял самозванец и убийца. Гамлет, законный наследник престола, клянется отомстить за отца. Сердце принца способна смягчить лишь любовь к прекрасной Офелии. Ради него она готова оставить королевский двор и пойти против тирана. Но cмогут ли их чувства преодолеть саму смерть?
"Толкин"
Премьера: 12 сентября
Режиссер: Доме Карукоски
В ролях: Лили Коллинз, Николас Холт, Женевьев О'Рейли, Мими Кин, Пэм Феррис, Крэйг Робертс, Дерек Джекоби
В фильме показываются годы становления осиротевшего писателя: то, как он обретает дружбу, любовь и художественное вдохновение среди группы товарищей, школьных изгоев. Дальнейшие события подводят его к началу Первой мировой войны, которая грозит разорвать на части его "братство". Все эти переживания вдохновили Толкина на написание знаменитых историй о Средиземье.
"Рэмбо 5: Последняя кровь"
Премьера: 19 сентября
Режиссер: Адриан Грюнберг
В ролях: Сильвестр Сталлоне, Пас Вега, Оскар Хаенада, Луис Мэндилор, Адриана Барраса
Главный герой Джон Рэмбо страдает от посттравматического стрессового расстройства и залег на дно на ранчо в Аризоне. Однажды старая знакомая сообщает ему, что ее дочь пропала без вести в Мексике. Джону не остается ничего иного, кроме как пересечь границу и отыскать девушку.
"21 мост"
Премьера: 27 сентября
Режиссер: Брайан Кирк
В ролях: Чедвик Боузман, Сиенна Миллер, Тейлор Китч, Дж.К. Симмонс, Кит Дэвид, Гари Карр
На опального детектива будут охотиться продажные копы, а остров Манхэттен впервые в истории окажется перекрыт со всех сторон.