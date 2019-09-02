Роберт Дауни-младший рассказал, почему он и Крис Эванс покинули киновселенную Marvel

Новости культуры:Несмотря на все надежды, поклонникам киновселенной Marvel в этом году пришлось попрощаться с двумя любимыми героями - Железным человеком и Капитаном Америкой.

Зрители, критики и журналисты убеждены, что будь на то воля студии Disney, Тони Старк и Стив Роджерс продолжили бы свое путешествие, однако актеры решили иначе. В недавнем интервью Роберт Дауни-младший объяснил, почему они с Крисом Эвансом вышли из игры.

"Нам нужно было уйти. Мы сделали свой выбор и знали, что это часть нашей работы - сойти с автобуса, пока он отправляется в другие пункты назначения. В этом есть нечто отрезвляющее. Я рад, что мы с ним будем там, чтобы поприветствовать остальных, когда и они сойдут с дистанции", - рассказал Роберт в беседе с изданием Disney twenty-three.

Хотя о Дауни-младшем говорят как о "человеке, который начал все", самого актера тошнит от разговоров о его "наследии". По словам звезды, ему не сравниться со своими напарниками по фильму: "Достаточно взглянуть на моих коллег. Марк Руффало - активист, Крис Эванс - американец до мозга костей и защитник истинной демократии. У меня нет таких же навыков, скромности и решимости, как у этих парней."

Впереди и у Роберта, и у Криса новые проекты. В этом году на счету у Эванса целых три проекта: "Мстители: Финал", "Курорт для ныряльщиков на Красном море" и "Достать ножи", который выйдет в ноябре. Дауни-младшего фанаты смогут увидеть в 2020 году в "Путешествии Доктора Дуллитла" и в продолжении "Шерлока Холмса", премьера которого состоится в 2021 году.