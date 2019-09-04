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Появились первые кадры 4 сезона сериала "Ривердейл" (Фото)

Появились первые кадры 4 сезона сериала "Ривердейл" (Фото)
13:01 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости культуры:Вчера создатель шоу поделился несколькими кадрами с главными героями и рассказал, к чему зрителям стоит готовиться.

В октябре в эфире канала CW выйдет 1 серия 4 сезона сериала "Ривердейл". Поклонников ждет эмоциональная премьера, поскольку эпизод будет посвящен памяти Люка Перри. 

Несколько месяцев съемочная группа "Ривердейла" работала над созданием серии Chapter Fifty-Eight: In Memoriam. Ради того, чтобы сделать ее действительно запоминающейся, шоураннер пригласил на съемки бывшую коллегу и близкого друга Люка Перри Шеннен Доэрти. На Comic Con Роберто Агирре-Сакаса рассказал:

Разрабатывая этот эпизод, мы хотели сделать его настолько особенным, насколько это возможно, поэтому пригласили Шеннен сыграть ключевую, сверхэмоциональную роль. Она прочитала сценарий и тут же сказала: "Да. Это впечатляюще".  

 

 
 
 
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No words. #Riverdale

Публикация от Roberto Aguirre-Sacasa (@writerras)

Поклонникам придется подождать еще месяц, прежде чем они смогут оценить эпизод, а пока их вниманию представили первые три кадра. На нем собрались Арчи (Кей Джей Аппа), Вероника (Камила Мендес), Бетти (Лили Рейнхарт), Джагхед (Коул Спроус), мама Арчи Мэри (Молли Рингвальд) и несколько второстепенных персонажей.

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Подробности сюжета неизвестны, но, по словам шоураннера, зрителям лучше запастись носовыми платками.

Не буду лгать, во время читки сценария мы все плакали. Я думаю, этим эпизодом мы почтим память Люка и его героя Фреда. Они оба были удивительными людьми, мы действительно хотели отдать им дань уважения и сделать это эмоционально и трогательно. Надеюсь, мы с этим справились, — сказал Агирре-Сакаса.

Премьера 4 сезона состоится 9 октября.

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