ТОП 5 лучших хорроров осени 2019 (Видео)

1 Оно 2 Премьера: 5 сентября Бесспорно один из самых ожидаемых фильмов не только осени, но и в целом 2019 года – с тех самых пор, как первая часть "Оно" в 2017 совершенно неожиданно оказалась хитом проката, поклонники творчества Стивена Кинга и жанра хоррор с нетерпением ждут "продолжения банкета". Продолжение наступит очень скоро – спустя почти 3 десятка лет после событий первой части повзрослевшие герои уже 5 сентября вернутся в Дерри, штат Мэн. "Оно 2" порадует не только интригующим продолжением сюжета, но и целой плеядой звезд в составе: главные роли играют Билл Скарсгард, Джессика Честейн, Джеймс МакЭвой, Билл Хейдер, актерскую игру которого в сиквеле "Оно" уже успели особенно высоко отметить заранее посмотревшие фильм кинокритики.

2 Пункт назначения: Смайл Премьера: 12 сентября Классический ужастик из тех, что заставляют гадать, кто из группы главных героев умрет первым: в "Пункте назначения: Смайл" в жуткой и смертельно опасной ситуации оказываются, по традиции, подростки, а вот противник у них совершенно неожиданный – "проклятая" камера Полароид. В полном соответствии с реалиями 21 века главные герои с удовольствием делают селфи и фотографируются на камеру – до тех пор, пока не осознают, что дьявольское убивает любого, кто сделает фотографию с его помощью. Теперь у героев есть всего одна ночь, чтобы разрешить загадку проклятия, пока фотоаппарат не прикончил их всех. Главную роль в "Пункте назначения: Смайл" сыграла рыжеволосая красавица "Ривердейла", Мэделин Петш, а в одной из ролей второго плана "засветился" знакомый зрителям по культовым "Секретным материалам" Митч Пиледжи.

3 Проклятие "Мэри" Премьера: 19 сентября Поклонники Гэри Олдмана прекрасно знают, насколько широким диапазоном и разноплановым набором ролей может похвастаться этот британский актер. В сентябре Олдману предстоит в очередной раз продемонстрировать таланты в не самом привычном амплуа – в жанре хоррора. По сюжету "Проклятия “Мэри”" герой Олдмана покупает на аукционе яхту, надеясь с ее помощью начать новую жизнь (и, заодно, новый бизнес). Надеждам сбыться не суждено: чем дальше в море уходит лодка, тем более жуткие проклятия "Мэри" начинают открываться несчастливому новому владельцу.

4 Они Премьера: 3 октября Ни в коем случае не путать с "Оно": "Они" – это классический ужастик, который стоит смотреть в компании под Хэллоуин, благо действие в фильме разворачивается как раз под этот праздник (не зря же его ещё называют самым страшным днем в году). По сюжету "Они" группа студентов студентов отправляется в поисках острых впечатлений на аттракцион дома с привидениями – и, как водится, нелепая страшилка на деле оказывается смертельно опасным аттракционом, который пробуждает самые жуткие кошмары героев.