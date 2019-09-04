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Среда, 04.09.2019
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ТОП 5 лучших хорроров осени 2019 (Видео)

ТОП 5 лучших хорроров осени 2019 (Видео)
15:49 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото:pixabay.com

Новости культуры:Наступившая осень как следует попугает новыми экранизациями Стивена Кинга и классическими ужастиками на Хэллоуин.

  • 1

    Оно 2  

    Премьера: 5 сентября

    Бесспорно один из самых ожидаемых фильмов не только осени, но и в целом 2019 года – с тех самых пор, как первая часть "Оно" в 2017 совершенно неожиданно оказалась хитом проката, поклонники творчества Стивена Кинга и жанра хоррор с нетерпением ждут "продолжения банкета". Продолжение наступит очень скоро – спустя почти 3 десятка лет после событий первой части повзрослевшие герои уже 5 сентября вернутся в Дерри, штат Мэн. "Оно 2" порадует не только интригующим продолжением сюжета, но и целой плеядой звезд в составе: главные роли играют Билл Скарсгард, Джессика Честейн, Джеймс МакЭвой, Билл Хейдер, актерскую игру которого в сиквеле "Оно" уже успели особенно высоко отметить заранее посмотревшие фильм кинокритики.

  • 2

    Пункт назначения: Смайл  

    Премьера: 12 сентября 

    Классический ужастик из тех, что заставляют гадать, кто из группы главных героев умрет первым: в "Пункте назначения: Смайл" в жуткой и смертельно опасной ситуации оказываются, по традиции, подростки, а вот противник у них совершенно неожиданный – "проклятая" камера Полароид. В полном соответствии с реалиями 21 века главные герои с удовольствием делают селфи и фотографируются на камеру – до тех пор, пока не осознают, что дьявольское убивает любого, кто сделает фотографию с его помощью. Теперь у героев есть всего одна ночь, чтобы разрешить загадку проклятия, пока фотоаппарат не прикончил их всех. 

    Главную роль в "Пункте назначения: Смайл" сыграла рыжеволосая красавица "Ривердейла", Мэделин Петш, а в одной из ролей второго плана "засветился" знакомый зрителям по культовым "Секретным материалам" Митч Пиледжи.

  • 3

    Проклятие "Мэри"  

    Премьера: 19 сентября 

    Поклонники Гэри Олдмана прекрасно знают, насколько широким диапазоном и разноплановым набором ролей может похвастаться этот британский актер. В сентябре Олдману предстоит в очередной раз продемонстрировать таланты в не самом привычном амплуа – в жанре хоррора. По сюжету "Проклятия “Мэри”" герой Олдмана покупает на аукционе яхту, надеясь с ее помощью начать новую жизнь (и, заодно, новый бизнес). Надеждам сбыться не суждено: чем дальше в море уходит лодка, тем более жуткие проклятия "Мэри" начинают открываться несчастливому новому владельцу.

  • 4

    Они   

    Премьера: 3 октября 

    Ни в коем случае не путать с "Оно": "Они" – это классический ужастик, который стоит смотреть в компании под Хэллоуин, благо действие в фильме разворачивается как раз под этот праздник (не зря же его ещё называют самым страшным днем в году). По сюжету "Они" группа студентов студентов отправляется в поисках острых впечатлений на аттракцион дома с привидениями – и, как водится, нелепая страшилка на деле оказывается смертельно опасным аттракционом, который пробуждает самые жуткие кошмары героев.

  • 5

    Доктор Сон 

    Премьера: 7 ноября 

    Вторая экранизация Стивена Кинга в нашем списке, и вновь, как и в случае с "Оно 2" – сиквел. "Доктор Сон" – это прямое продолжение культового "Сияния" Стэнли Кубрика, того самого, где Джек Николсон пугает зрителей своим "А вот и Джонни!".

    Кинокритики (и сам Стивен Кинг) в свое время оригинал не оценили (Кинг, напомним, так и вовсе отказался участвовать в рекламной кампании фильма, вряд ли полагая, что он впоследствии обретет статус культового) – возможно, у сиквела получится лучше. Эстафету у Джека Николсона подхватит Юэн МакГрегор, которому отвели роль сына Джека Торренса – Дэнни.

    Спустя много лет после событий "Сияния" Дэнни Торренс, так и не оправившись от детской травмы, Дэнни старательно топит страшные воспоминания в алкоголе – однако вынужден вновь столкнуться с не менее страшной реальностью, когда еще одна "сияющая" девочка, Абра, просит Дэнни о помощи в борьбе с группой охотников за одаренными детьми. 

    Компанию Юэну МакГрегору в фильме "Доктор Сон" составят Ребекка Фергюсон и юная звездочка "Комнаты", актер Джейкоб Тремблэ.

Появились первые кадры 4 сезона сериала "Ривердейл" (Фото)

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Кино, Фильм, Доктор Сон, Мэри, Оно-2, Пункт назначения, Они.
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