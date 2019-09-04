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Эмили Блант присоединилась к актерскому составу новой мелодрамы Джона Шэнли

Эмили Блант присоединилась к актерскому составу новой мелодрамы Джона Шэнли
19:43 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter

Новости культуры:Эмили Блант сыграет с Джейми Дорнаном в мелодраме "Дикий горный тимьян".

К актерскому составу мелодрамы "Дикий горный тимьян" (Wild Mountain Thyme) присоединились Джон Хэмм, Кристофер Уокен, а также Эмили Блант, которая заменит в картине Холлидэй Грэйнджер. Об этом сообщает Deadline.

Главную роль в картине вместе Эмили Блант сыграет звезда фильма "Пятьдесят оттенков серого" Джейми Дорнан.

Действие ленты происходит в Ирландии. Герои Дорнана и Блант влюбляются друг в друга. Угрозой для их отношений становится вражда их семей (отца сыграет Уокен, а Хэмму досталась роль американского родственника), возникшая из-за участка земли между двумя фермами.

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Картину снимет драматург Джон Патрик Шэнли ("Во власти Луны"). Основой ленты станет пьеса самого Шэнли "За пределами Маллингара" (Outside Mullingar).

Съемки фильма стартуют в конце сентября, о дате выхода мелодрамы не сообщается.

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Кино, Фильм, Эмили Блант, Мелодрама, Дикий горный тимьян, Wild Mountain Thyme.
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