Эмили Блант присоединилась к актерскому составу новой мелодрамы Джона Шэнли

Новости культуры:Эмили Блант сыграет с Джейми Дорнаном в мелодраме "Дикий горный тимьян".

К актерскому составу мелодрамы "Дикий горный тимьян" (Wild Mountain Thyme) присоединились Джон Хэмм, Кристофер Уокен, а также Эмили Блант, которая заменит в картине Холлидэй Грэйнджер. Об этом сообщает Deadline.

Главную роль в картине вместе Эмили Блант сыграет звезда фильма "Пятьдесят оттенков серого" Джейми Дорнан.

Действие ленты происходит в Ирландии. Герои Дорнана и Блант влюбляются друг в друга. Угрозой для их отношений становится вражда их семей (отца сыграет Уокен, а Хэмму досталась роль американского родственника), возникшая из-за участка земли между двумя фермами.

Картину снимет драматург Джон Патрик Шэнли ("Во власти Луны"). Основой ленты станет пьеса самого Шэнли "За пределами Маллингара" (Outside Mullingar).

Съемки фильма стартуют в конце сентября, о дате выхода мелодрамы не сообщается.