Apple отменила запуск сериала Bastards на своем стриминговом сервисе

Новости культуры:Apple отказалась от выпуска одного из обещанных сериалов с Ричардом Гиром.

Apple отменила запуск сериала Bastards на стриминговом сервисе Apple TV Plus. Согласно The Hollywood Reporter, причиной стали творческие разногласия между руководителями Apple и шоу-менеджерами Bastards Говардом Гордоном и Уорреном Лейтом. Шоу не соответствовало семейным приоритетам Apple TV+.

В основе сюжета лежала история двух лучших друзей, которые служили вместе во время Вьетнамской войны, а спустя 50 лет потеряли любимую женщину.

Apple не согласилась с Гордоном и Лейтом, которые хотели сосредоточиться на более тёмных аспектах этой истории, и предложила сфокусироваться на вдохновляющей истории дружбы. Одна из главных ролей должна была достаться актёру Ричарду Гиру.

В отличие от того же HBO, который стал популярен благодаря сериалам об антигероях, Apple с самого начала планировала создавать семейные шоу. Контент Apple TV Plus будет иметь больше общего с потоковым сервисом Disney+, ориентированным на семью.

Предполагается, что релиз стримингового сервиса состоится 10 сентября.