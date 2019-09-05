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Apple отменила запуск сериала Bastards на своем стриминговом сервисе

Apple отменила запуск сериала Bastards на своем стриминговом сервисе
06:01 Сегодня Телеграф digger.ru Фото: Твиттер

Новости культуры:Apple отказалась от выпуска одного из обещанных сериалов с Ричардом Гиром.

Apple отменила запуск сериала Bastards на стриминговом сервисе Apple TV Plus. Согласно The Hollywood Reporter, причиной стали творческие разногласия между руководителями Apple и шоу-менеджерами Bastards Говардом Гордоном и Уорреном Лейтом. Шоу не соответствовало семейным приоритетам Apple TV+.

В основе сюжета лежала история двух лучших друзей, которые служили вместе во время Вьетнамской войны, а спустя 50 лет потеряли любимую женщину.

Apple не согласилась с Гордоном и Лейтом, которые хотели сосредоточиться на более тёмных аспектах этой истории, и предложила сфокусироваться на вдохновляющей истории дружбы. Одна из главных ролей должна была достаться актёру Ричарду Гиру.

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В отличие от того же HBO, который стал популярен благодаря сериалам об антигероях, Apple с самого начала планировала создавать семейные шоу. Контент Apple TV Plus будет иметь больше общего с потоковым сервисом Disney+, ориентированным на семью.

Предполагается, что релиз стримингового сервиса состоится 10 сентября.

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Apple, Сериал, Ричард Гир, Bastards, Apple TV Plus.
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