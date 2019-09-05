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Полнометражный фильм "Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго" покажут на фестивале Astra

Полнометражный фильм "Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго" покажут на фестивале Astra
07:45 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости культуры:Фильм выйдет в прокат 17 октября, в начале отопительного сезона.

Дебютный фильм Надежды Парфан "Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго", созданный при поддержке Госкино, примет участие в фестивале документального кино Astra в Румынии.

Об этом сообщает пресс-служба Госкино.

"Фильм представит Украину в конкурсной программе Central&Eastern Europe 2019, где будет соревноваться с девятью другими претендентами. Среди них - победитель Docudays UA "Белая мама" Зоси Родкевич", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Astra Film Festival - один из наиболее авторитетных форумов неигрового кино в Европе, который направленный на открытие новых имен. Фестиваль основан в 1993 году. Собрав в 2018 году 70 тысяч зрителей, он получил статус наиболее посещаемого кинособытия региона. Astra Film Festival проходит в румынском городе Сибиу. В этом году - с 14 по 20 октября.

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"Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго" - трагикомедия о труде и творчестве ивано-франковских коммунальщиков. Режиссер снимает самый ответственный момент для предприятия, которое обеспечивает город теплом - начало отопительного сезона. Под шквалом жалоб от потребителей коммунальщики вынуждены спасать устаревшие коммуникационные сооружения.

Мировая премьера фильма состоялась на международном кинофестивале Vision du Reel, украинская - в рамках международного документального конкурса Одесского кинофестиваля.

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