Полнометражный фильм "Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго" покажут на фестивале Astra

Дебютный фильм Надежды Парфан "Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго", созданный при поддержке Госкино, примет участие в фестивале документального кино Astra в Румынии.
Об этом сообщает пресс-служба Госкино.
"Фильм представит Украину в конкурсной программе Central&Eastern Europe 2019, где будет соревноваться с девятью другими претендентами. Среди них - победитель Docudays UA "Белая мама" Зоси Родкевич", - говорится в сообщении.
Как отмечается, Astra Film Festival - один из наиболее авторитетных форумов неигрового кино в Европе, который направленный на открытие новых имен. Фестиваль основан в 1993 году. Собрав в 2018 году 70 тысяч зрителей, он получил статус наиболее посещаемого кинособытия региона. Astra Film Festival проходит в румынском городе Сибиу. В этом году - с 14 по 20 октября.
"Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго" - трагикомедия о труде и творчестве ивано-франковских коммунальщиков. Режиссер снимает самый ответственный момент для предприятия, которое обеспечивает город теплом - начало отопительного сезона. Под шквалом жалоб от потребителей коммунальщики вынуждены спасать устаревшие коммуникационные сооружения.
Мировая премьера фильма состоялась на международном кинофестивале Vision du Reel, украинская - в рамках международного документального конкурса Одесского кинофестиваля.