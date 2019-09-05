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Украина покажет три фильма на кинофестивале в Торонто
Украина покажет три фильма на кинофестивале в Торонто

Украина покажет три фильма на кинофестивале в Торонто

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Украина покажет три фильма на кинофестивале в Торонто
19:42 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: pixabay.com

Новости культуры:5 сентября стартовал международный кинофестиваль в Торонто.

В этом году в официальной программе одного из крупнейших североамериканских фестивалей будет представлено три украинских фильма, а на его кинорынке уже традиционно будет работать Украинский стенд.

Как сообщает Артхаус Трафик, в программу вошли "Атлантида" Валентина Васяновича, "Раскрашенная птица" Вацлава Маргоула и драма "Анна" Декеля Беренсона.

Так, события антиутопии "Атлантида" Валентина Васяновича разворачиваются в постиндустриальном будущем, после возвращения оккупированного Донбасса в состав Украины. Мировая премьера картины состоялась в рамках официальной конкурсной программы "Горизонты" Венецианского кинофестиваля. В Торонто "Атлантиду" покажут в секции Contemporary World Cinema.

В программу Special Presentation отобрана драма "Окрашенный птенец" Вацлава Маргоула. Фильм создавался в совместном производстве Украины, Чехии, Польши и Словакии. Экранизация одноименного романа Ежи Косинского построена вокруг трагедии Холокоста и истории мальчика, который пытается выжить после смерти родственников. В фильме сыграли звезды мирового кино Стеллан Скарсгард, Удо Кир и Харви Кейтель. Мировая премьера ленты состоялась в рамках главного конкурса 76-го Венецианского кинофестиваля.

Также в рамках короткометражной программы Short Cuts покажут драму "Анна" Декеля Беренсона. Название фильма, созданного в копродукции Украины, Израиля и Великобритании, – имя главной героини, одинокой матери среднего возраста, которая живет на охваченном войной востоке Украины и отчаянно жаждет перемен. Ранее "Анна" была представлена в конкурсной программе короткометражных фильмов 72-го Каннского международного кинофестиваля.

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Кроме того, на кинорынке фестиваля с 5 по 15 сентября уже традиционно будет работать Украинский стенд, который познакомит посетителей с возможностями кинопроизводства в нашей стране.

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Кинофестиваль, Кино, Украинский фильм, Анна, Антлантида, Раскрашенная птица.
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