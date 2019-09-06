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В Ивано-Франковской области снимут украинско-итальянский фильм "Небо-зонтик"

В Ивано-Франковской области снимут украинско-итальянский фильм "Небо-зонтик"
04:37 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости культуры:В Карпатах режиссер Заза Буадзе снимет фильм "Небо-зонтик".

В Ивано-Франковской области, в Верховинском районе, режиссер Заза Буадзе снимет фильм "Небо-зонтик".

Об этом сообщил Ивано-Франковский городской голова Руслан Марцинкив в Facebook.

"В нашей области будут снимать украинско-итальянский фильм "Небо-зонтик". Съемки будут проходить в одном из сел Верховинского района. Пообещал режиссеру Заза Буадзе, что город поможет чем сможет", - написал Марцинкив.

По его информации, фильм расскажет о том, как в Италии умирает женщина и завещает своему сыну развеять ее прах на башне в родном селе. И, когда сын приехал туда, то увидел, что башня уже давно разрушена. Тогда он принялся восстанавливать ее, чтобы выполнить последнюю волю матери.

В украинский прокат выходит фильм "Запрещенный"

Известно, что одну из ролей в ленте сыграет Богдан Бенюк.

Заза Буадзе - грузинский кинорежиссер, сценарист, с 2008 года постоянно проживает и работает в Украине. В активе Буадзе более 60 рекламных клипов, телешоу. Среди последних фильмов кинорежиссера - "Позывной "Бандерас" и "Красный".

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Фильм, Ивано-Франковская область, Руслан Марцинкив, Заза Буадзе, Небо-зонтик.
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