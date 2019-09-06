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Пятница, 06.09.2019

Представлен первый трейлер фильма "Плохие парни 3" (Видео)

Комедийный приключенческий фильм "Плохие парни 3" (Bad Boys for Life) уже завершил съемки и представил первым и официальный трейлер.  Режиссерами новой киноленты стали Адиль Эль Арби и Билал Фила, а продолжение фильма состоится через 17 лет после последних событий. Согласно сюжету, главные герои Майк Лоури (Уилл Смит) и Маркус Бернетт (Мартин Лоуренс) снова встречаются, чтобы решить проблему Майка. Маркус уже давно в отставке, но соглашается на помощь старому другу и попадает вместе с ним в очередные приключения. Очередная история о полицейских-напарниках обещает поразить и рассмешить фанатов не меньше, чем в первых двух кинокартинах. Известно, что в третьей части также сыграет голливудская актриса Ванесса Хадженс. Премьеру фильма следует ожидать 23 декабря 2020 года. Стоит добавить, что первые "Плохие парни" вышли еще в 1995 году, а вторые – в 2003 году.
24tv.ua
Фото: pinterest.com
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Фильмы, Кино, Уилл Смит, Трейлер, Мартин Лоуренс, Плохие парни 3, Первый трейлер Плохие парни 3.
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