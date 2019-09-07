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Deepfake: Уилл Смит занял место Киану Ривза в "Матрице" (Видео)

Deepfake: Уилл Смит занял место Киану Ривза в "Матрице" (Видео)
17:51 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru Фото: Twitter

Новости культуры:Забавное видео появилось на просторах интернета с нашим любимым актером.

Когда-то давно создатели "Матрицы" признались, что изначально на роль главного героя рассматривался Уилл Смит. В те времена актер посчитал сценарий блокбастера странным и отказался от участия, уступив дорогу Киану Ривзу. Однако теперь благодаря технологии Deepfake у поклонников есть возможность увидеть, какой была бы картина с темнокожим Нео.

Автор ролика наглядно продемонстрировал, что было бы, скажи актер "да" "Матрице", а не "Дикому, дикому Западу". Интернет-пользователи в целом одобрили такой эксперимент. "Вы хотите сказать, что в "Матрице" мог оказаться Принц из Беверли-Хиллз?", "В какое удивительное время мы живем, мне нравится, как используют эту технологию", "Дамы и господа, будущее официально наступило", - написали зрители.

Тем не менее, некоторые посчитали, что заменить Ривза на этой роли невозможно: "У меня такое ощущение, что Уилл вот-вот начнет шутить и петь хип-хоп", "К счастью, он отверг эту роль и сделал миру одолжение".

"Форсаж: Хоббс и Шоу" обошел четвертых Мстителей

Ранее сообщалось, что Киану Ривз сыграет Нео в четвертой "Матрице". Warner Bros. подтвердила съемки четвертой "Матрицы" с Киану Ривзом и Кэри-Энн Мосс.

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Уилл Смит, Видео, Киану Ривз, Матрица, Deepfake.
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