Deepfake: Уилл Смит занял место Киану Ривза в "Матрице" (Видео)

Новости культуры:Забавное видео появилось на просторах интернета с нашим любимым актером.

Когда-то давно создатели "Матрицы" признались, что изначально на роль главного героя рассматривался Уилл Смит. В те времена актер посчитал сценарий блокбастера странным и отказался от участия, уступив дорогу Киану Ривзу. Однако теперь благодаря технологии Deepfake у поклонников есть возможность увидеть, какой была бы картина с темнокожим Нео.

Автор ролика наглядно продемонстрировал, что было бы, скажи актер "да" "Матрице", а не "Дикому, дикому Западу". Интернет-пользователи в целом одобрили такой эксперимент. "Вы хотите сказать, что в "Матрице" мог оказаться Принц из Беверли-Хиллз?", "В какое удивительное время мы живем, мне нравится, как используют эту технологию", "Дамы и господа, будущее официально наступило", - написали зрители.

Тем не менее, некоторые посчитали, что заменить Ривза на этой роли невозможно: "У меня такое ощущение, что Уилл вот-вот начнет шутить и петь хип-хоп", "К счастью, он отверг эту роль и сделал миру одолжение".

Ранее сообщалось, что Киану Ривз сыграет Нео в четвертой "Матрице". Warner Bros. подтвердила съемки четвертой "Матрицы" с Киану Ривзом и Кэри-Энн Мосс.