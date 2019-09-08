Украинский фильм "Атлантида" произвел фурор на Венецианском кинофестивале

Новости культуры:Фильм "Атлантида" украинского производства получил награду Венецианского кинофестиваля.

На 76 Венецианском кинофестивале антиутопия украинского режиссера Валентина Васяновича "Атлантида" получила приз как лучший фильм программы "Горизонты", сообщает пресс-служба Госкино Украины.

"Горизонты» является второй по значимости программе Венецианского кинофестиваля и проводится параллельно с главным конкурсом. К участию в этой секции отбирают художественные и документальные фильмы, которые представляют новые тенденции в развитии мирового кинематографа. За победу в этой программе соревновались в этом году 19 полнометражных фильмов" – говорится в сообщении, на официальной странице Госкино Украины в соцсети Фейсбук в субботу.

""Атлантида" - это фильм о будущей победе в войне с Россией. Фильм о судороги, перед окончательной разрушением мифа индустриального Донбасса: на уровне промышленного ландшафта, и прежде всего - в человеческом измерении", - подытожили в Госкино Украины.