Хайден Кристенсен вернется в "Звездные войны" (Видео)

Слухи о возвращении Кристенсена в франшизу появились несколько дней назад после того, как в последний момент было отменено участие Хайдена и его коллеги по приквел-трилогии Иена Макдермида в панели в рамках конвенции FanX в Солт-Лейк-Сити (американский штат Юта). Энакин взволнован встречей с Падме, в которую влюблен с самого знакомства, состоявшегося десять лет назад. Звезда приквел-трилогии "Звездных войн" Хайден Кристенсен после обрушившейся на него критики на много лет исчез из вида и лишь недавно вернулся в киноиндустрию.По слухам, корпорация Disney из опасения появления в сети спойлеров и "утечек" пригрозила организаторам судебным иском, если они не отменят панель.