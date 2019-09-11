Крис Эванс рассказал, почему ему понравилось играть в "плохого парня" (Видео)

В первом фильме актер попрощался с образом бравого Капитана Америки, во втором вновь сыграл героя, а вот в третьем скоро предстанет в необычном для себя амплуа мерзавца. Играть плохого парня Эвансу очень понравилось, и в интервью он объяснил, почему.Последним для Криса станет супергеройский блокбастер "Мстители 4", который выйдет на экраны кинотеатров 3 мая 2019.В этом году Крис Эванс представил сразу три проекта: "Мстители: Финал", "Курорт для ныряльщиков на Красном море" и "Достать ножи".Несмотря на то, что героя подозревают в убийстве, Рэнсом Робинсон не сдерживается в колкостях и неуместных шутках и смело шлет всех куда подальше. А вот понравится ли фильм зрителям так же сильно, станет ясно через несколько месяцев.