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Сериал "Стража": известен актерский состав

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Сериал "Стража": известен актерский состав
22:18 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter

Новости культуры:ВВС огласил каст сериала "Стража" по книгам Терри Пратчетта.

Телеканал ВВС объявил актерский состав мини-сериала "Стража", основанного на цикле произведений английского писателя-фантаста Терри Пратчетта.

В частности, как сообщается на сайте terrypratchettbooks, Ричард Дормер ("Игра престолов") сыграет Сэмюэля Ваймса- алкоголика, разочарованного в жизни, который по сюжету становится лидером стражи города Анк-Морпорк.

Кроме него, в шоу также снимутся Джо Итан-Кент (Шельма Задранец), Адам Хьюджилл (Моркоу Железобетонссон), Марама Корлетт (Ангва), Лара Росси (Сибилла Овнец) и Сэм Адвевунми (Карцер).

Сценарий пишет Саймон Аллен, а режиссером выступит Крэйг Вивейрос.

Съемки начнутся в конце сентября в Южной Африке. Когда выйдет сериал не уточняется.

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Терри Пратчетт родился в городе Беконсфилд на юго-востоке Великобритании 28 апреля 1948 года. Первым большим успехом автора стал роман "Цвет волшебства" - первая книга из цикла "Плоский мир". Всего писатель создал более 70 произведений и был удостоен множества престижных литературных премий. Пратчетт скончался в 2015 году.

Как сообщалось ранее, по роману Терри Пратчетта "Изумительный Морис и его ученые грызуны" снимут анимационный фильм.

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Кино, Мини-сериал, Актерский состав, Терри Пратчетт, стража, Телеканал ВВС.
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