В сеть опять утекла дата выхода сериала "Ведьмак" от Netflix

Новости культуры:Если верить нидерландскому аккаунту Netflix, премьера "Ведьмака" состоится 17 декабря.

Слухи вокруг даты премьеры "Ведьмака" от Netflix продолжают множиться.

Нидерландский аккаунт Netflix в "Твиттере" заявил, что до выхода сериала осталось 97 ночей. Если коварные цифры нас не подводят, это означает, что запуск "Ведьмака" состоится 17 декабря.

К моменту публикации заметки запись уже удалили.

Нидерландский аккаунт Netflix в "Твиттере" снабжён галочкой, подтверждающей подлинность учётной записи. Однако обводить вышеупомянутое число в календаре пока рано — лучше дождаться полномасштабного анонса.