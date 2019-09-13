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Сара Джессика Паркер и Мэттью Бродерик возвращаются на Бродвей

Сара Джессика Паркер и Мэттью Бродерик возвращаются на Бродвей
18:12 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Новости культуры:Сара Джессика Паркер и Мэтью Бродерик возвращаются на Бродвей с комедией Нила Саймона "Plaza Suite".

Сара Джессика Паркер и Мэттью Бродерик собираются вернуться на Бродвей для возрождения комедии "Plaza Suite" Нила Саймона 1968 года.

Спектакль под руководством Джона Бенджамина Хикки впервые будет показан в Бостоне с 5 по 22 февраля 2020 года в Колониальном театре Эмерсона. Затем, 13 марта, он отправится в Нью-Йорк, где состоятся предварительные показы в театре Гудзона перед официальным открытием - 13 апреля.

Еще до брака, в 1995 году, Паркер и Бродерик снимались в бродвейском "Возрождении в бизнесе без реальных попыток". Также дует связывает еще один "совместный" проект - в пьесе Альберта Герни "Сильвия". Сара Джессика Паркер снялась в 1995 году в постановке вне Бродвея, а Мэттью - через 20 лет, в 2015 году, уже в бродвейском спектакле.

Мэттью Бродерик имеет долгую историю работы с Саймоном. Свою первую премию Тони в 1983 актер полусил за свой дебют в постановке Нила Саймона "Мемуары Брайтон Бич". А в 1985 году сыграл ту же роль в продолжении "Билокси Блюз". В 2005 году Мэттью сыграл еще в хите-возрождении комедии Саймона "Странная пара".

В возрождении "Plaza Suite" как режиссер дебютирует Джон Бенджамин Хикки.

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Представитель театральной группы, которая управляет Колониальным и Гудзонским театрами, будет продюсировать вместе с Gavin Kalin Productions и Гелом Луфтигом.

Пьеса "Plaza Suite" игралась более чем 1000 раз на Бродвее под руководством Майка Николса и актерской труппой, возглавляемой Джорджем Скоттом и Морин Степлтон. Предстоящая премьера ознаменует первое бродвейское возрождение комедии.

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Все по теме:

Актриса, Актер, Бродвей, Спектакль, Сара Джессика Паркер, Мэттью Бродерик, Plaza Suite.
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