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"Ривердейл": первый трейлер и кадры с Шеннен Доэрти (Фото, Видео)
"Ривердейл": первый трейлер и кадры с Шеннен Доэрти (Фото, Видео)

"Ривердейл": первый трейлер и кадры с Шеннен Доэрти (Фото, Видео)

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"Ривердейл": первый трейлер и кадры с Шеннен Доэрти (Фото, Видео)
20:17 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru Фото: Instagram

Новости культуры:Канал CW продолжает радовать поклонников "Ривердейла".

Несколько часов назад в сети появился дебютный трейлер четвертого сезона, обещающий новые загадки, пропажи и похищения, а также уникальный кадр премьерного эпизода, посвященного памяти Люка Перри.

Издание Entertainment Weekly опубликовало новый кадр, на котором запечатлены Кей Джей Апа (Арчи), Лили Рейнхарт (Бетти), Камила Мендес (Вероника), Коул Спроус (Джагхед) и Шеннен Доэрти, с чьей героиней зрители познакомятся 9 октября. По словам Роберто Агирре-Сакаса, именно персонаж актрисы расскажет, что случилось с Фредом (героем Люка Перри).

"Она окажется неожиданной поддержкой и утешением для Арчи. От нее он узнает большую часть правды о том, что на самом деле произошло с Фредом. Сцена получилась душераздирающая, через нее чувствуется та любовь, что Шеннен испытывает к Люку", - поделился шоураннер.

Героиня Доэрти прольет свет на одну тайну, но загадок в Ривердейле меньше не станет, что становится ясно по дебютному трейлеру четвертого сезона. Судя по минутному видеоролику, Джагхед пропадет, на Бетти нападут неизвестные, Веронику ждет скандал, а Шерил, напротив, веселое времяпрепровождение. Один из кадров трейлера намекнул, что зрителей может ждать триллер в духе "Погребенного заживо".

Камила Мендес показала съемочную площадку "Ривердейла"

Создатели заверяют, что новый сезон заинтригует пуще прежних.

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"На протяжении всего сезона мы будем следить за тем, как именно мы попадем в ту ночь в лесу. Мы не делали таких загадок ранее", - заявил шоураннер.

"Ривердейл" вернется в эфир с четвертым сезоном 9 октября.

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Видео, Фото, Трейлер, Шеннен Доэрти, Американский сериал, Ривердэйл.
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