Фильм о Майкле Джексоне получил премию "Эмми"

Новости культуры:Одиозная лента о Майкле Джексоне "Покидая Неверленд" получила премию "Эмми" в номинации "лучший документальный фильм" в категории Creative Arts.

На прошедших выходных в Лос-Анджелесе вручили престижную телевизионную премию "Эмми". Лучшим документальным фильмом года признали "Покидая Неверленд" ― четырехчасовую картину о том, как Джеймс Сейфчак и Уэйд Робсон, будучи детьми, подвергались сексуальному насилию со стороны Майкла Джексона. Разумеется, подобное решение возмутило семью и преданных поклонников поп-короля.

Для проекта, который является полнейшим вымыслом, получить награду "Эмми" как "Лучший документальный фильм" ― это чистой воды фарс, ― заявил адвокат семьи Джексонов.

Нет ни одного доказательства преступления, совершенного Майклом, лента совершенно однобока. Этот так называемый документальный фильм был снят в тайне, никто, кроме двух главных героев и их семей, не принимал участия в его создании, ― добавил он.

Однако режиссер картины Дэн Рид безоговорочно верит Сейфчаку и Робсону, получая награду, он поблагодарил мужчин за откровенность.

Это все было бы невозможно, если бы не невероятное мужество и решительность Уэйда, Джеймса и их семей. Стоит отдать им должное. Это один из первых случаев, когда мы смогли пролить свет на сексуальное насилие над детьми, ― заявил постановщик.

Напомним, фильм "Покидая Неверленд" вышел на HBO в начале года. Проект вызвал бурную общественную реакцию, кто-то обвинил главных героев во лжи и желании нажиться на громком имени кумира миллионов, а кто-то признался, что действительно замечал за Майклом Джексоном нездоровое влечение к маленьким мальчикам. К сожалению, всей правды нам уже не узнать, знаменитый певец скончался 10 лет назад от передозировки лекарствами.