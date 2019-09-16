"Бесстыдники": в сети появился трейлер 10 сезона сериала (Видео)

Showtime представил полноценный трейлер десятого сезона сериала "Бесстыдники" (Shameless), который стал самым продолжительным в истории телеканала. К своим ролям в сериале вернулись Уильям Х. Мэйси, Джереми Аллен Уайт, Эмма Кинни, Итан Каткоски, Кристиан Айзиа, а также Камерон Монахэн, который ранее сообщил, что уходит из проекта. Премьера нового сезона намечена на 10 ноября.