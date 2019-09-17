Третий кинофестиваль "Киевская неделя критики" объявил программу

Новости культуры:На открытии фестиваля в кинотеатре "Жовтень" состоится церемония награждения ежегодной национальной премии кинокритиков "Киноколо".

Третий фестиваль "Киевской недели критики" объявил тему ретроспективной программы этого года - "Новый Голливуд" - и запустил продажу абонементов по ранней цене. Об этом сообщает кинокомпания "Артхаус Трафик".

"В этом году гости фестиваля смогут посмотреть на большом экране культовую классику эпохи Нового Голливуда - фильмы Фрэнсиса Форда Копполы, Мартина Скорсезе и Джорджа Лукаса", - говорится в сообщении.

В частности, в рамках "Киевской недели критики" в беспрецедентном для Украины качестве - в реставрированной копии - будет показан "Апокалипсис сегодня". Это - эпический фильм о войне во Вьетнаме по мотивам повести Джозефа Конрада "Сердце тьмы". Удостоенный "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля он по сей день удерживает позицию в верхних строчках рейтингов лучших фильмов всех времен.

Другой лауреат "Золотой пальмовой ветви" - "Таксист" Мартина Скорсезе, названный кинокритиком Роджером Эбертом одним из самых сильных фильмов в истории кинематографа. Главный герой фильма, ветеран войны во Вьетнаме таксист Трэвис Бикл в исполнении Роберта Де Ниро стал вдохновением для целых поколений антигероев.

Жанр хоррора в ретроспективной программе представит "Кэрри" Брайана де Пальмы, экранизация одноименного дебютного романа Стивена Кинга. История школьницы, которая обнаруживает у себя способности к телекинезу, стала одним из самых влиятельных хорроров в истории жанра.

Программа "Новый Голливуд" предлагает зрителям знакомство с творчеством Джорджа Лукаса до феноменального успеха его космической саги "Звездные войны". На фестивале продемонстрируют первый фильм студии LucasFilm - молодежную комедию "Американские граффити", которая покажет американских подростков на пороге взрослой жизни. В свое время лента была удостоена пяти номинаций на премию "Оскар" и премии "Золотой глобус" в категории "Лучшая комедия или мюзикл".

Фильм, который стоял у истоков не только Нового Голливуда, но и жанра роуд-муви - "Беспечный ездок" Денниса Хоппера, удостоен премии за лучший дебют на Каннском кинофестивале. Его главные герои - свободолюбивые нонконформисты в исполнении самого Хоппера, Питера Фонды и Джека Николсона, - стали иконами контркультуры и воплощением протеста против истеблишмента.

"Долгое прощание" - одна из ранних работ классика американского кино Роберта Олтмена, единственного в США обладателя главных наград фестивалей большой тройки - "Золотой пальмовой ветви", "Золотого льва" и "Золотого медведя". Фильм в жанре "постнуар" является экранизацией одноименного романа Рэймонда Чандлера.

На фестивале действует система абонементов, их стоимость по ранней цене - 300 (дневной) и 450 (полный) гривень.

Как и все показы "Киевской недели критики", сеансы ретроспективы "Новый Голливуд" представляют критики-кураторы фестиваля - после просмотра зрителей ждет обсуждение фильма с кинокритиком. В рамках фестиваля также запланирована программа дискуссионных встреч.

"Киевская неделя критики" - кинофестиваль, созданный для знакомства украинских зрителей с лучшими новыми фильмами, отобранными украинскими кинокритиками.

3-й фестиваль "Киевская неделя критики" пройдет в кинотеатре "Жовтень" 24 - 30 октября 2019 года. На открытии фестиваля состоится церемония награждения ежегодной национальной премии кинокритиков "Кіноколо".

Организатор фестиваля - компания "Артхаус Трафік" при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.