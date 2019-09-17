"Ford против Ferrari": трейлер фильма о борьбе двух автопроизводителей (Видео)

Студия 20th Century Fox опубликовала новый трейлер фильма "Ford против Ferrari", посвященного борьбе автопроизводителей в "24 часах Ле-Мана" в 1966 году. Тогда американцы впервые смогли победить итальянцев: новые спорткары Ford GT40 заняли на марафорне первое, второе и третье места, тогда как Ferrari 275 GTB достались лишь восьмое и десятое. Британского гонщика Кена Майлза сыграл Кристиан Бэйл, а конструктора Кэрролла Шелби – Мэтт Дэймон. Режиссером картины выступил Джеймс Мэнголд, известный, в основном, по "супергеройским" фильмам. Изначально предполагалось, что «Ford против Ferrari» выйдет на экраны 28 июня 2019 года.