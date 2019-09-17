Скачать
Вторник, 17.09.2019

"Ford против Ferrari": трейлер фильма о борьбе двух автопроизводителей (Видео)

Студия 20th Century Fox опубликовала новый трейлер фильма "Ford против Ferrari", посвященного борьбе автопроизводителей в "24 часах Ле-Мана" в 1966 году. Тогда американцы впервые смогли победить итальянцев: новые спорткары Ford GT40 заняли на марафорне первое, второе и третье места, тогда как Ferrari 275 GTB достались лишь восьмое и десятое. Британского гонщика Кена Майлза сыграл Кристиан Бэйл, а конструктора Кэрролла Шелби – Мэтт Дэймон. Режиссером картины выступил Джеймс Мэнголд, известный, в основном, по "супергеройским" фильмам. Изначально предполагалось, что «Ford против Ferrari» выйдет на экраны 28 июня 2019 года.
avtodream.org
Фото: twitter
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Фильм, Кристиан Бейл, Мэтт Деймон, 20th Century Fox, Трейлер, Форд против Феррари.
21:34 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь