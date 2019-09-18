Не зря же я когда-то была Ядовитым Плющом на Хэллоуин: Рианна об участии в "Бэтмене" (Видео)

Новости культуры:Недавно певица заявила, что с удовольствием сыграла бы эту злодейку в саге про Бэтмена.

Больше всего слухов появилось после того, как Рианна опубликовала в своем Instagram новое видео. Певица едет в машине, на ней черные сапоги из эластичной резины с кожаной подкладкой - обувь из ее собственной линейки. Однако взбудоражили поклонников не красивые сапоги, а упоминание Бэтмобиля в описании под видео: "Бэтмобиль нужно сделать стильным".

Одного этого было достаточно, чтобы фанаты пришли в восторг от идеи, что Рианна станет частью вселенной Бэтмена. Учитывая любовь к ярко-красным волосам, певице действительно очень подойдет роль Ядовитого Плюща. Другие поклонники предполагают, что черные сапоги на каблуке намекают на роль женщины-кошки.

Когда Рианну спросили о том, какая из трактовок ее намеков верная, певица ответила, что ни на что не намекала и ее фотографии не имеют никакого отношения к Ядовитому Плющу. Пока она утверждает, что с будущей франшизой ее ничего не связывает.

"В описании под видео действительно есть много общего с Бэтменом, но все дело в моих навязчивых идеях. Хочу быть честной: я помешана на Ядовитом Плюще. С кастинга мне пока не звонили, но если бы они это сделали, я бы с удовольствием пошла туда и попробовала. Не зря же когда-то я была Ядовитым Плющом на Хэллоуин!" - рассказала Рианна.

Поэтому даже если ее публикация действительно не имела никакого отношения к Бэтмену, это не значит, что поклонникам нет смысла верить в то, что они увидят певицу в новом фильме.