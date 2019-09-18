"В высокой траве" по Стивену Кингу: трейлер хоррора (Видео)

Сервис Netflix опубликовал трейлер экранизации рассказа Стивена Кинга "В высокой траве", который он написал вместе со своим сыном Джо Хиллом.
Режиссером и сценаристом выступил Винченцо Натали, который снял фильмы "Куб" и "Химера", а также несколько эпизодов сериала "Мир Дикого запада".
Главные роли исполнили Патрик Уилсон, Харрисон Гилбертсон, Рейчел Уилсон и другие.
По сюжету книги главные герои — брат с сестрой Кэл и Бекки — отправляются в путешествие по Америке на машине. В Канзасе герои внезапно слышат детский крик о помощи, доносящийся из кукурузного поля.
Брат и сестра решают помочь, но когда заходят в поле с высокой травой, они уже не могут из него выбраться.
Премьера картина состоится на Netflix 4 октября.