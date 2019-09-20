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Умер французский актер Шарль Жерар

Умер французский актер Шарль Жерар
07:39 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: 24smi.org

Новости культуры:За свою актерскую карьеру Жерар снялся более чем в 50 картинах.

Умер французский киноактер армянского происхождения Шарль Жерар.

Он скончался на 97-м году жизни во Франции, сообщает Le Monde.

Играл вместе Пьером Ришаром, Лино Вентурой и Жаном-Полем Бельмондо, с которым был близким другом.

Настоящая фамилия актера Ачемян. Он имел армянское происхождение и родился в Стамбуле в 1926 году. Позже его семья переехала во Францию.

Умер известный актер, который играл в фильме "Спасатели Малибу" (Фото)

Актер был легко узнаваем по носу, сломанному Жан-Полем Бельмондо во время их первой встречи на ринге в 1948 году. После того инцидента они крепко подружились, их дружба продлилась более 70 лет.

Жерар был одним из любимых актеров режиссера Клода Лелюша — он снялся почти в 20 его картинах. Всего на счету Жерара 42 кинороли.

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