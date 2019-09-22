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"Корона": тизер-трейлер третьего сезона сериала о королевской семье (Видео)

"Корона": тизер-трейлер третьего сезона сериала о королевской семье (Видео)
11:47 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter

Новости культуры:Стриминговый сервис Netflix представил новый тизер-трейлер третьего сезона сериала "Корона".

Сериал "Корона" выходит с 2016 года и рассказывает о королевской семье с момента свадьбы Елизаветы II до настоящего времени. Новый сезон сосредоточится на истории "мятежной принцессы" Маргарет, ее романе с 25-летним олимпийцем баронетом Родди Ллевеллином.

Как сообщалось ранее, королеву в третьем сезоне сыграет лауреатка премии "Золотой глобус" Оливия Колман. Актер Тобайас Мензис, известный по "Игре престолов", сыграет принца Филиппа.

Сестру королевы принцессу Маргарет сыграет Хелена Бонэм Картер, фото со съемок уже также появилось в сети (в первых сезонах сериала эту роль исполняла Ванесса Кирби). Актриса Джиллиан Андерсон сыграет Маргарет Тэтчер. Кроме того, принцессу Диану сыграет начинающая актриса Эмма Коррин.

Оливия Колман снялась для обложки американского глянца (Фото)

Премьера третьего сезона "Короны" состоится 17 ноября этого года.

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Фильм, Сериал, Тизер, Корона, Netflix, Тизер-трейлер.
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