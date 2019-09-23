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Понедельник, 23.09.2019
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Украинский фильм вошел в программу международного кинофестиваля Terror In The Bay

Украинский фильм вошел в программу международного кинофестиваля Terror In The Bay
16:57 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: facebook.com

Новости культуры:Эзотерический детектив "Посторонний" отобран в конкурсную программу кинофестиваля Terror In The Bay.

Украинский эзотерический детектив "Посторонний" (Stranger) отобран в конкурсную программу международного кинофестиваля Terror In The Bay.

Как сообщает Госкино в Facebook, третий фестиваль хоррор-фильмов пройдет с 17 по 20 октября в Канаде.

Режиссером фильма является Дмитрий Томашпольский. Главные роли исполнили Анастасия Евтушенко и Даша Трегубова.

Сегодня начался второй этап 12-го конкурсного отбора кинопроектов

Согласно синопсису, команда по синхронному плаванию исчезла под водой в бассейне во время выступления, а пациентка водолечебницы пропала во время приема ванны. Каким образом эти дела связаны и какое отношение к ним имеет кукла с живым волосами? Это придется расследовать инспектору Глуховской, в карьере которой нет ни одного не раскрытого дела. А еще ей предстоит выяснить, кто она на самом деле.

В украинский прокат картина выйдет в 2020 году.

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Кино, Детектив, Украинский эзотерический детектив, Посторонний, Stranger, Terror In The Bay.
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