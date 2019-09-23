Внучка Чарли Чаплина хочет снять фильм о дедушке

Кармен Чаплин пишет сценарий документального фильма вместе с Амайей Ремирес, соавтором сценария "Другой день жизни" и лауреатом премии "Лучший европейский фильм".
Создатели отмечают, что их картина "радикально пересмотрит творчество Чаплина с точки зрения цыган и изучит гонения на их народ через его видение".
Фильм будет создан совместно с французской MK2, которая владеет правами на фильмы Чаплина.
"Вопреки ожиданиям от документального кино о мастере немого кинематографа, мы будем использовать анимацию, отрывки из фильмов, интервью с коллегами и детьми Чаплина в сопровождении саундтрека из его оригинальной музыки", — заявили авторы фильма.
Съемки начнутся в начале 2020 года.