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Внучка Чарли Чаплина хочет снять фильм о дедушке

Внучка Чарли Чаплина хочет снять фильм о дедушке
17:12 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Новости культуры:Внучка известного актера и режиссера Чарли Чаплина - Кармен Чаплин планирует снять о своем дедушке документальный фильм Charlie Chaplin, a Man of the World.

Кармен Чаплин пишет сценарий документального фильма вместе с Амайей Ремирес, соавтором сценария "Другой день жизни" и лауреатом премии "Лучший европейский фильм".

Создатели отмечают, что их картина "радикально пересмотрит творчество Чаплина с точки зрения цыган и изучит гонения на их народ через его видение".

Фильм будет создан совместно с французской MK2, которая владеет правами на фильмы Чаплина. 

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"Вопреки ожиданиям от документального кино о мастере немого кинематографа, мы будем использовать анимацию, отрывки из фильмов, интервью с коллегами и детьми Чаплина в сопровождении саундтрека из его оригинальной музыки", — заявили авторы фильма.

Съемки начнутся в начале 2020 года.

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Кино, Документальный фильм, Чарли Чаплин, Кармен Чаплин.
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