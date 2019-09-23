"Холодное сердце 2": смогут ли противостоять сестры новым испытаниям (Видео)

Согласно синопсису ленты, после испытаний, которые могли стоить жизни ее любимой сестре Анне, Эльза учится управлять своим уникальным даром. В их землях наконец наступает долгожданный покой, и Эльза занимается благоустройством своего королевства. Но вскоре сестрам предстоит столкнуться с новыми препятствиями и узнать страшную тайну смерти родителей, а также происхождение необычного дара Эльзы.
Сиквелом занимались режиссеры Дженнифер Ли и Крис Бак. В оригинальной ленте героев озвучили Кристен Белл, Идина Мензел, Стерлинг Браун, Джош Гад.
В украинский прокат анимация выйдет 21 ноября 2019 года.
Оригинальный фильм "Холодное сердце" вышел в 2013 году и собрал в прокате более 1,2 млрд долл. (став самым кассовым анимационным фильмом за все времена). Мультфильм также стал обладателем двух премий "Оскар" в номинациях "Лучший анимационный фильм" и "Лучшая песня".