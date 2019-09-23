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"Холодное сердце 2": смогут ли противостоять сестры новым испытаниям (Видео)

"Холодное сердце 2": смогут ли противостоять сестры новым испытаниям (Видео)
17:48 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter

Новости культуры:В сети появился второй трейлер продолжения популярного анимационной ленты "Холодное сердце" (Frozen 2) студии Disney.

Согласно синопсису ленты, после испытаний, которые могли стоить жизни ее любимой сестре Анне, Эльза учится управлять своим уникальным даром. В их землях наконец наступает долгожданный покой, и Эльза занимается благоустройством своего королевства. Но вскоре сестрам предстоит столкнуться с новыми препятствиями и узнать страшную тайну смерти родителей, а также происхождение необычного дара Эльзы.

Сиквелом занимались режиссеры Дженнифер Ли и Крис Бак. В оригинальной ленте героев озвучили Кристен Белл, Идина Мензел, Стерлинг Браун, Джош Гад.

В украинский прокат анимация выйдет 21 ноября 2019 года.

"Холодное сердце 2": какие приключения ждут Анну и Эльзу (Видео)

Оригинальный фильм "Холодное сердце" вышел в 2013 году и собрал в прокате более 1,2 млрд долл. (став самым кассовым анимационным фильмом за все времена). Мультфильм также стал обладателем двух премий "Оскар" в номинациях "Лучший анимационный фильм" и "Лучшая песня".

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Все по теме:

Кино, Дисней, Видео, Мультфильм, Трейлер, Мультик, Холодное сердце 2, Frozen 2.
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