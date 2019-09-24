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Вторник, 24.09.2019

Драматический триллер "Невинный": украинский трейлер (Видео)

Режиссером картины выступил Симон Жакме. В главных ролях снимались Джудит Хофманн, Анна Тента, Кристиан Кайзер. Согласно синопсису, Рут предана семье, ревностным христианам-традиционалистам и своей исследовательской работе. Однако прошлое внезапно напоминает о себе, когда в жизни девушки появляется бывший любовник, ставя под сомнение ее чувства, образ жизни, а впоследствии и веру. Лента была представлена в официальной конкурсной программе международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне, а также демонстрировалась на международном кинофестивале в Торонто. В Украине фильм был впервые показан в рамках ежегодного фестиваля "Неделя швейцарского кино". Картина выходит в ограниченный украинский прокат 3 октября.
112.ua
Фото: Скриншот
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Кино, Фильм, Трейлер, Невинный.
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