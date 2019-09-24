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Ева Грин на презентации фильма "Проксима" в Сан-Себастьяне (Видео)

Ева Грин на презентации фильма "Проксима" в Сан-Себастьяне (Видео)
22:34 Сегодня Телеграф popcornnews.ru

Новости культуры:Стало очевидно, насколько актриса подружилась с юной коллегой по фильму.

Одним из ярчайших появлений на ковровой дорожке испанского кинофестиваля стал выход Евы Грин, которая посетила Сан-Себастьян, чтобы представить новую ленту со своим участием - драму режиссера Алис Винокур "Проксима".

Для первого позирования перед зрителями и фотографами Грин выбрала черное платье асимметричного кроя, дополнив его широким поясом и босоножками на танкетке и броскими украшениями. Компанию ей на фотографиях составила Зели Булан, причем было очевидно, насколько актрисы успели подружиться, несмотря на разницу в возрасте. Для одного из снимков Ева даже без труда подняла юную Зели на руки.

Появление актрисы на вечерней премьере картины выдалось и вовсе ошеломительным. Звезда предстала перед объективами в футуристическом полупрозрачном платье с изысканной серебряной отделкой. В макияже Ева, как это часто с ней бывает, сделала акцент на глаза, подчеркнув их темными тенями.

 

В центре сюжета нового фильма Алис Винокур - история французского астронавта Сары, которой предстоит на целый год покинуть Землю ради миссии на космическом корабле "Проксима". Помимо интенсивных силовых тренировок, которые предстоят Саре как единственной женщине в составе команды, потребуется и серьезная психологическая подготовка. Ведь на родной планете останется Стелла - семилетняя дочь астронавта, которую и сыграла Зели Булан. Решение Сары отправиться в длительную миссию за пределы Земли вносит хаос в отношения матери и дочери.

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